Caltanissetta, l’incubo acqua è finito

CALTANISSETTA – Fine dell’incubo a Caltanissetta, dove l’acqua in alcuni quartieri nei mesi scorsi veniva erogata ogni quindici giorni. “Finalmente siamo tornati alla normalità e i cittadini potranno avere acqua ogni giorno”, esulta il sindaco Walter Tesauro. La cabina di regia istituita dalla Regione contro l’emergenza idrica, coordinata dal dirigente generale della Protezione civile Salvo Cocina, ha comunicato ufficialmente che l’erogazione idrica sarà quotidiana.

“Tutto ciò ottenuto grazie a un estenuante lavoro condotto su diverse direttrici. Siamo andati alla ricerca di nuovi pozzi da allacciare alla rete idrica e, in contemporanea, di manutenzione straordinaria alle infrastrutture per evitare che le risorse si disperdessero lungo le condotte – afferma il sindaco -. Una strategia tecnologica che è andata a integrarsi con le favorevoli condizioni atmosferiche che hanno consentito il riempimento della diga Ancipa. Si è concluso il tempo dell’emergenza e anche per i prossimi mesi non dovremmo più soffrire la carenza di questo bene di prima necessità. Le forniture ricevute dall’Ancipa e quelle derivanti da altre fonti di approvvigionamento potranno garantire ai cittadini una condizione di serenità anche in vista dei mesi estivi”.