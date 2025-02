CALTANISSETTA – La guardia di finanza ha sequestrato a Caltanissetta, in un esercizio commerciale gestito da un cittadino asiatico, oltre 16 mila articoli non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato in occasione del carnevale, tra cui numerose decorazioni, costumi e gadget, privi del marchio Ce e, pertanto, non idonei al commercio, secondo le disposizioni del codice del consumo. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni fino a 25 mila euro. Sono stati, inoltre, trovati numerosi prodotti contraffatti e scoperto un lavoratore “in nero”.