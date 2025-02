CALTAGIRONE (CATANIA) – La guardia di finanza di Caltagirone hanno scoperto un rivenditore ambulante che esponeva in vendita nel mercato comunale diversi capi di abbigliamento griffati, quali jeans, giubbotti e cappelli, riconducibili a noti marchi, tra i quali Stone Island, Guess, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e altri ancora. La merce, malgrado presentasse imperfezioni, come etichette con cuciture irregolari e l’uso di materiali di scarsa qualità difformi dagli originali, mostrava caratteristiche da poter indurre in errore il consumatore sulla loro autenticità. Pertanto, i prodotti sono stati ritirati dalla vendita e sequestrati.