CATANIA – La guardia di finanza di Paternò ha arrestato a Bronte padre e figlio, pluripregiudicati, rispettivamente di 54 e 29 anni, per spaccio di droga e detenzione illegale di materiale esplosivo e ordigni rudimentali. In casa dei due sono stati trovati e sequestrati due chili e mezzo di marijuana e quasi 300 chili di prodotti esplosivi di tipo pirotecnico, oltre a 16 ordigni esplosivi rudimentali. Per entrambi è stato disposto l’obbligo di firma.