Brillo alla guida: sospesa patente a San Gregorio

CATANIA – Un 37enne di San Gregorio alla guida di un suv è stato fermato dai carabinieri per un controllo e ha mostrato evidenti segni di alterazione da alcool: andatura incerta e barcollante, difficoltà a esprimersi correttamente e bocca impastata. A peggiorare la sua situazione ha contribuito anche il suo rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici al pronto soccorso. I militari hanno scoperto che il giovane era stato protagonista nella stessa mattinata di una lite in strada tra parenti per questioni di soldi: nonostante fossero le 11 uno dei 3 uomini era già alquanto brillo. Circa un’ora dopo è stato fermato alla guida: sono scattate la denuncia e la sospensione della patente.