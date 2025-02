Bolletta dell’acqua shock: 20.000 euro

RAGUSA – Un’anziana residente a Modica ha ricevuto una bolletta dell’acqua da quasi 20 mila euro per il consumo del 2024. “Un importo assurdo – dice il Codacons – e del tutto incompatibile con il suo stile di vita, considerando che vive da sola in un appartamento di 100 metri quadrati. Una situazione inaccettabile che evidenzia il caos gestionale del servizio idrico nella zona. Bisogna evitare speculazioni o errori che possono avere conseguenze drammatiche per le famiglie e le persone più vulnerabili”.

Da tempo secondo l’associazione molti residenti di Modica denunciano rincari e bollette ingiustificate, spesso senza possibilità di verifica trasparente dei consumi. “Questo dimostra un problema strutturale nella gestione del servizio idrico, con una mancanza di controlli e un’evidente incapacità nel garantire un servizio equo ed efficiente”. Ecco perché il Codacons chiede un’indagine immediata da parte del Comune di Modica e della società Iblea Acque.