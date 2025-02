Blitz contro migliaia di ragazzi: anche in Sicilia la mega operazione

Oltre mille i poliziotti impegnati in una mastodontica operazione nazionale contro la criminalità giovanile che ha portato all’arresto di 60 maggiorenni e 13 minorenni e a 142 denunce. Droga, armi e ricettazione al centro del blitz che ha coinvolto decine di città, tra le quali Catania, Palermo, Messina e Caltanissetta. Gli agenti hanno setacciato soprattutto aree di spaccio e della movida, controllando circa 13.000 giovani, di cui 3.000 minorenni.

Perquisiti complessivamente 150 immobili, di cui 2 istituti scolastici e 23 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, nonché diversi luoghi di aggregazione come piazze, giardini pubblici, aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, centri commerciali, negozi. Sequestrati gioielli e cellulari rubati, armi , droga e individuati 600 profili social inneggianti all’odio e alla violenza, anche contro le forze di polizia.

Recuperati numerosi oggetti rubati, tra cui collane d’oro, cellulari e 50.000 euro in contanti. Sequestrati anche 8 pistole, un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizionamento di diverso calibro, 15 coltelli, una mazza di ferro riadattata a mazza da baseball, un rompighiaccio e uno spray urticante. Quasi duecento le multe scattate.