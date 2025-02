Bimba di 8 anni uccisa a coltellate dalla maestra

In una scuola elementare in Corea del Sud, una bambina di otto anni è stata uccisa a coltellate da una maestra, un episodio che ha sconvolto la nazione. Lo riferisce Bbc online, precisando che l’insegnante, che ha circa 40 anni, ha confessato. La bimba è stata trovata con ferite da taglio in un edificio scolastico nella città centrale di Daejeon ieri pomeriggio, è stata subito portata in ospedale dove è stata dichiarata morta. L’insegnante è stata trovata accanto a lei, con ferite da taglio, che secondo la polizia potrebbero essere autoinflitte. Yook Jong-myung, capo della stazione di polizia occidentale di Dajeon, ha detto che l’insegnante si sta riprendendo in ospedale, aggiungendo che ha una ferita sul collo che è stata suturata. Il 9 dicembre, scrive ancora la Bbc, l’ufficio scolastico di Daejeon ha reso noto che l’insegnante aveva richiesto un congedo di sei mesi affermando che soffriva di depressione. Tuttavia, in seguito era tornata a scuola, solo 20 giorni dopo, quando un medico l’aveva dichiarata idonea al lavoro.