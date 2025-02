‘Attendere prego’: 90enne catanese respinta 10 giorni

Secondo una segnalazione pervenuta al Codacons, una novantenne catanese non riesce a prenotare da oltre dieci giorni un esame specialistico. Pare che la donna chiami invano il numero verde 800954414, fornitole dal medico curante e che risulta dal sito dell’Asp Catania: la voce registrata chiede di digitare il tasto 1 per proseguire con la prenotazione telefonica, ma a quel punto viene comunicato che le linee sono “momentaneamente” occupate e la telefonata si chiude in automatico.

“La signora – spiega il Codacons – non può neppure prenotarsi attraverso il sito dell’Asp, perché non dispone di una connessione internet a casa né di altri strumenti tecnologici come un pc o un tablet. Il sistema sanitario siciliano dovrebbe prevedere che una fascia di popolazione più anziana, impossibilitata a utilizzare certi strumenti, possa usufruire del servizio di prenotazione telefonica. Ma questo servizio deve essere funzionante, non come segnalato dalla signora, ovvero sempre occupato”. La donna, disperata, si è rivolta al Codacons: “L’episodio, se confermato – conclude l’associazione -, è molto grave e impone un intervento immediato per risolvere un problema che potrebbe riguardare moltissimi siciliani”.