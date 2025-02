Asp Catania: “Rintracciata la 90enne che non riusciva a prenotare la visita”

CATANIA – Dopo la segnalazione del Codacons su una novantenne catanese che per dieci giorni non è riuscita a prenotare un esame specialistico, perché al centralino cadeva sempre la linea, l’Asp etnea l’ha rintracciata e le ha fornito tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie. “L’andamento dell’attività del Cup – dice l’azienda – è oggetto di continuo monitoraggio. E’ disponibile anche il servizio on line ‘Asp con te prenotazioni’, che consente ai cittadini di prenotare in completa autonomia e in modo rapido e sicuro visite specialistiche ed esami, per sé o per un familiare, e di gestire gli appuntamenti direttamente tramite pc o smartphone, senza la necessità dello spid”. L’Asp ricorda che il numero verde Cup 800954414 è attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19.15.