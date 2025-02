Asp Catania: disdire visite per ridurre liste d’attesa

CATANIA – Ridurre le liste d’attesa in caso di mancata presentazione a una visita o a un esame prenotati. È l’obiettivo di una nuova procedura per la disdetta delle prenotazioni sanitarie approvata dalla Direzione strategica dell’Asp di Catania e già in vigore. Questo comportamento, che secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, farebbe saltare ogni anno circa il 20% delle visite e degli esami prenotati, sarebbe fra le cause dell’allungamento delle liste d’attesa. “Ogni prenotazione sanitaria non disdetta è, infatti, una risorsa sprecata – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania Giuseppe Laganga Senzio – che, viceversa, potrebbe essere utilizzata per assistere altri pazienti in attesa di cure. Disdire gli appuntamenti che non si possono rispettare è un gesto di partecipazione ed è l’espressione di responsabilità civica”.

È possibile cancellare la prenotazione in modo semplice e veloce attraverso diverse modalità: utilizzando il modulo di disdetta disponibile sul sito aziendale aspct.it nella pagina dedicata alle ‘Prenotazioni – Disdette’ in homepage, o cliccando il link https://www.aspct.it/disdetta-cup/default.aspx· o attraverso l’app ‘Asp Con Te – prenotazioni’, che permette di effettuare prenotazioni di visite ed esami, senza spid e in piena autonomia, con la possibilità di una gestione completa: cancellare o spostare la prenotazione, disponibile sul sito aziendale aspct.it, nella pagina dedicata alle “Prenotazioni – Disdette”.

Più del 70% dei pazienti inseriti nelle liste d’attesa per prestazioni radiologiche programmate a lungo termine, ha accolto positivamente e con entusiasmo la nuova offerta del Policlinico di Catania di anticipare gli esami diagnostici, in particolare Tac e risonanze magnetiche, prenotandoli nelle ore serali, dopo le 20, e nei giorni festivi. Le unità operative degli ospedali Gaspare Rodolico e San Marco si pongono come obiettivo quello di azzerare le prestazioni prenotate tramite Cup nel 2024. Il nuovo servizio, avviato il mese scorso, è stato molto apprezzato in particolar modo dagli utenti più anziani o senza accompagnatore, che hanno approfittato della possibilità di effettuare l’esame in tempi rapidi e con orari più comodi per raggiungere velocemente l’ospedale, evitando il traffico cittadino delle ore di punta e trovando facilmente parcheggio negli stalli aziendali dedicati.

I lavoratori, a loro volta, hanno gradito molto la possibilità di non assentarsi dal posto di lavoro e di sottrarre tempo ai propri impegni professionali. Il Policlinico di Catania ha potuto incrementare l’efficienza dei servizi radiologici, prolungando l’utilizzo delle apparecchiature diagnostiche durante la giornata e ampliando l’offerta assistenziale per soddisfare le richieste dei pazienti di tutta la provincia etnea. A seguito del successo di questa prima fase sperimentale, l’azienda sta valutando per il futuro la possibilità di sfruttare slot aggiuntivi, al di fuori degli orari di servizio, offrendo percorsi dedicati ai pazienti cronici e oncologici che periodicamente accedono alle visite specialistiche negli ambulatori dedicati e che necessitano di rivalutazione strumentale per calibrare la continuità di trattamento.