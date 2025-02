Da Acireale a Catania la grandine all’improvviso

Mentre in buona parte della Sicilia oggi splendeva il sole, un inaspettato fenomeno temporalesco si è verificato nel Catanese: prima ad Acireale per poi spostarsi verso Catania dove, oltre ad una fitta pioggia, è caduta grandine grossa come nocciole.

(video di Francesco Vitale)

Diversi automobilisti che stavano percorrendo l’autostrada sul tratto Acireale-Catania hanno segnalato sui social, con foto e video, una improvvisa grandinata nel primo pomeriggio che ha ricoperto completamente il manto stradale. Nell’Acese segnalata non solo grandine, ma anche una pioggia torrenziale che ha sorpreso i cittadini. Maltempo anche in altre zone del Catanese.

(video di Salvatore Galotti pubblicato sulla pagina Facebook A18-A20 le autostrade siciliane della vergogna).

Presenza di grandine registrata anche in alcune zone del Siracusano.