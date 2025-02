Allarme bomba, aereo New York-Delhi atterra a Roma

ROMA – Un volo dell’American Airlines, in volo da New York a Delhi, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il mar Caspio, ha invertito la rotta verso l’aeroporto di Fiumicino, per una presunta segnalazione di allarme bomba. Il volo AA292 è atterrato, senza problemi, sulla pista 1 dello scalo romano alle 17.22. A bordo del velivolo 199 passeggeri, più i 15 membri di equipaggio. L’aeromobile è stato visto avvicinarsi scortato da due caccia militari.

Tutte le persone a bordo del Boeing 787 sono state fatte scendere dal velivolo con tre mezzi interpista aeroportuali, per essere poi trasferiti nel canale sicurezza con i loro bagagli a mano. Come da procedura, i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco erano stati allertati per l’atterraggio del velivolo. Sono subito scattate, da parte della Polaria, le procedure di verifica a bordo dell’aeromobile, in stiva e per i bagagli con le unità cinofile e gli artificieri. Dei 199 passeggeri, una sessantina sono cittadini extra Schengen, sprovvisti di visto, che questa sera saranno assistiti presso lo scalo dall’handler della compagnia e dal personale di Aeroporti di Roma. Gli altri saranno alloggiati in hotel, in attesa che il volo possa ripartire, il che avverrà, presumibilmente, nella giornata di domani.