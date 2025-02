‘Allah Akbar’: e l’accoltellatore uccide

Attacco con coltello a Mulhouse, nell’est della Francia. Una persona è morta e cinque poliziotti municipali sono rimasti feriti (uno alla carotide, uno al torace e altri tre in modo lieve): fermato l’aggressore, un 37enne algerino che è schedato per rischio terrorismo e ha ha gridato ‘Allah Akbar’ prima di colpire. Era uscito dal centro di detenzione amministrativa di Strasburgo nel giugno 2024, da allora era ai domiciliari. Negli ultimi giorni non avrebbe ottemperato all’obbligo di firmare in commissariato. “Determinati a combattere il terrorismo”, dice il presidente francese Emmanuel Macron.