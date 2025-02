Alla Regione mascherine anti-Covid fuorilegge

PALERMO – Mascherine per il Covid non conformi agli standard di sicurezza vendute alla protezione civile della Regione siciliana nel periodo dell’emergenza. Per questo motivo la guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 10 milioni di euro a due società, una di Palermo e un’altra di Enna, e ai rispettivi amministratori. Sono accusati di frode nelle pubbliche forniture. Le indagini hanno fatto emergere irregolarità in numerosi approvvigionamenti di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione. Alcuni imprenditori avrebbero prodotto documentazione viziata da gravi lacune e contraffatta.