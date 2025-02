Alla guida della Bmw sotto l’effetto di crack

CATANIA – Un uomo di 35 anni, fermato dai carabinieri a Catania mentre era alla guida di una Bmw di grossa cilindrata, ha ammesso spontaneamente di essere sotto l’effetto di crack. È risultato positivo a un drug test speditivo e per questo motivo ha avuto sospesa la patente per 10 giorni in via precauzionale, in attesa dei risultati delle analisi ospedaliere per sospetta guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Se gli esami dovessero confermare la positività, il conducente sarà denunciato all’autorità giudiziaria e sottoposto alle sanzioni previste dalla legge.