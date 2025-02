Aggressione in Spagna: fermato presunto autore

Un uomo è stato fermato ieri sera dopo le 23 a Lanzarote dagli agenti della guardia civile come presunto autore dell’aggressione di Salvatore Sinagra, 30enne di Favignana, attualmente ricoverato nell’unità di terapia intensiva dell’ospedale universitario di Gran Canaria dr Negrína a Las Palmas, in Spagna. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, è in queste ore interrogato dalla guardia civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell’isola delle Canarie.

Sinagra è stato sottoposto a un delicato intervento alla testa, lotta tra la vita e la morte, vegliato dal padre Andrea, pescatore delle Egadi che in passato è anche stato consigliere comunale. Salvatore è stato picchiato probabilmente con una spranga o un tirapugni. Il primo ricovero è avvenuto a Lanzarote, poi il trasferimento a Las Palmas e l’intervento chirurgico alla testa per ridurre l’ematoma. “I medici non dicono niente di preciso, hanno spiegato però che c’è il rischio di conseguenze permanenti” dice il padre.

Salvatore era da qualche tempo a Lanzarote, la più orientale delle isole Canarie, dove gestiva un bar, ma la famiglia aveva messo su un b&b che sarebbe entrato in esercizio la prossima estate, e così aveva deciso di dare una mano ai suoi e fare presto ritorno a Favignana, isola dalla quale era partito alla volta di un’altra isola, come si conviene a chi è nato e cresciuto in un luogo circondato dal mare.