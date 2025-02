Due maestre della scuola Petrarca aggredite dai genitori di un’alunna

CATANIA – Due maestre dell’istituto comprensivo Petrarca di Catania sono state aggredite ieri a scuola, una è finita in ospedale. A picchiare le insegnanti sarebbero stati i genitori di un’alunna. Le indagini sono condotte dai carabinieri. “Ancora una volta un episodio di violenza da condannare – ha commentato il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia -. Già ieri ho chiamato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia e attraverso lui ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza. Dal 2024 sono operative le nuove misure a contrasto della violenza contro il personale scolastico fortemente volute dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in seguito all’allarmante aumento di episodi di violenza a danno di insegnanti e del personale scolastico, accaduti nelle scuole anche durante lo svolgimento delle lezioni. Una riforma che inasprisce le pene per tali tipi di aggressioni proprio in difesa del personale della scuola. Seguiremo da vicino e con attenzione lo svolgimento delle indagini sulla dinamica dell’accaduto e la conseguente individuazione dei responsabili”.