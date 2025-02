ACIREALE (CATANIA) – La polizia di Acireale ha denunciato un 24enne disoccupato per spaccio di droga. Durante una perquisizione domiciliare gli agenti guidati dal cane hanno scovato accanto alla porta dell’ascensore (all’interno di un’intercapedine tra il muro e il suo rivestimento in legno) 25 dosi di cocaina e 20 mila euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga. Il ragazzo, che aveva precedenti, non è stato in grado di spiegarne la provenienza.