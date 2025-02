ACIREALE (CATANIA) – Nell’ambito dell’anno santo Pellegrini di Speranza, la Chiesa di Acireale ha celebrato venerdì 7 febbraio il Giubileo dedicato agli ammalati, agli anziani e ai Ministri Straordinari della Comunione. Un momento di preghiera e grazia che ha coinvolto anche i volontari, le figure professionali del mondo della sanità e tutti coloro che vivono la realtà della sofferenza. Il rito è iniziato nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo con la catechesi di don Roberto Strano, referente diocesano del Giubileo, seguita dalla Statio e dalla processione verso la Basilica Cattedrale, dove ha avuto inizio la celebrazione eucaristica.

Durante l’omelia, il vescovo Antonino Raspanti ha offerto parole di speranza e riflessione: “Il nostro corpo, pur fragile e destinato a consumarsi, non segna la fine della persona. In Cristo risorto scopriamo una speranza certa, che ci apre a un nuovo modo di vivere la realtà umana. La Passione di Gesù rivela le conseguenze del peccato, ma nei sacramenti, soprattutto nell’Eucaristia e nell’Unzione degli infermi, Dio ci tocca con il Suo amore. Anche nella sofferenza e nella morte, che non sono la fine ma il compimento della vita, Egli è con noi. Gesù porta il peso della nostra sofferenza, e gli ammalati, offrendo se stessi, diventano fonte di vita e gioia. È questa speranza che trasforma l’esistenza e le dona un senso nuovo”. Al termine della celebrazione, Vera Presti, direttrice dell’Ufficio Pastorale per la Salute, ha espresso gratitudine al vescovo e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.