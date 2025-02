ACIREALE (CATANIA) – Svincolo di Acireale chiuso, nell’autostrada A18 Messina-Catania, dalle ore 7 del 7 febbraio e sino alle 18 del 10 febbraio, limitatamente alla rampa in uscita, per i mezzi provenienti da Messina, in transito in direzione Catania. Il comandante della polizia municipale di Acireale, Alfio Licciardello, rende noto che la chiusura è ritenuta necessaria dal Cas per consentire l’urgente e improcrastinabile prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura, della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete antisasso nel cavalcavia n. 23. Le rampe di ingresso in autostrada in direzione Catania e in direzione Messina resteranno regolarmente aperte.