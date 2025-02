TRAPANI – Il 65enne Giovanni Anguzza è stato ferito gravemente con un coltello stamattina a Trapani in un bed & breakfast di via Catito. A colpirlo sarebbe stata la nuora, che sostiene di essersi difesa da un tentativo di violenza sessuale. Anguzza è stato sottoposto a una delicata operazione. Prima aveva raccontato alla polizia di essere stato aggredito in strada da un magrebino, ma le telecamere della zona lo mostrano mentre esce barcollando dal b&b e si accascia.