A tutta velocità su un’auto rubata: denunciato

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato per ricettazione un 30enne con precedenti penali sorpreso a bordo di un’auto rubata. I militari in via Cibele lo hanno notato a piedi e con il cappuccio della tuta alzato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate. Lo hanno fermato per un controllo e ne hanno accertato l’identità, proseguendo poi il servizio. Dopo circa 10 minuti, la gazzella in piazza Spedini lo ha beccato a bordo di una Opel mentre imboccava a gran velocità via Toscano. A quel punto i carabinieri gli hanno intimato di fermarsi, ma il trentenne è sceso dall’auto nell’inutile tentativo di scappare. Dai controlli è emerso che quell’auto era stata rubata poco prima a un 45enne della provincia di Trapani, che si trovava a Catania per lavoro.