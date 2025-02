A Palagonia la casa della droga

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato in flagranza un pregiudicato 57enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai

fini di spaccio. L’uomo, già con specifici precedenti giudiziari, avrebbe continuato a spacciare droga, diventando un punto di riferimento per l’acquisto di sostanze stupefacenti nel

comprensorio palagonese. I militari hanno bussato alla porta del 57enne e gli hanno rivolto alcune domande riguardanti l’eventuale possesso di sostanze illecite, alle quali il 57enne ha risposto con fermezza di non detenere alcunché di illegale.

I carabinieri hanno quindi deciso di controllare un deposito annesso all’abitazione, con particolare attenzione nei confronti di alcuni grandi contenitori per la raccolta di prodotti agricoli. Qui vi erano numerosi bidoni di plastica, all’interno dei quali sono stati scovati due panetti di cocaina, confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di oltre 1 chilogrammo. Proseguendo la perquisizione in un locale adibito a cucina, situato accanto a una stalla, invece, i carabinieri hanno trovato una bilancia elettronica di precisione, una macchina per il sottovuoto e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio. La vendita della sostanza al dettaglio avrebbe fruttato tra 100.000 e 200.000 euro. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.