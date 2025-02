“Notizie di tagli alla St, preoccupati a Catania”

CATANIA – Preoccupazione per la situazione di StMicroelectronics a Catania su eventuali tagli al personale. “Esprimiamo grande preoccupazione per le notizie che giungono da autorevoli fonti nazionali in merito alla situazione attuale di StMicroelectronics – spiega in una nota il vice segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Mazzeo -. In particolare siamo molto turbati per le informazioni relative alla possibile riduzione del personale, che creerebbe un impatto significativo sui lavoratori e sulla stabilità dei siti produttivi italiani con particolare riferimento a quelli di Catania e di Agrate”.

“Jean-Marc Chéry, amministratore delegato della multinazionale – continua Mazzeo – ha annunciato una riorganizzazione aziendale che prevede un impatto diretto sui siti produttivi e una riduzione del personale europeo pari al 6%, circa 3.000 dipendenti. La riduzione prevista non è accompagnata da informazioni sufficienti riguardo le modalità di uscita anticipata, i contributi previdenziali e le tempistiche. Siamo pronti a discutere sulle condizioni di pensionamento, ma rimaniamo fermamente contrari a qualsiasi tipo di taglio netto del personale”.

Mazzeo rende noto che domani il sindacato è stato convocato in commissione Attività produttive dell’Ars, dove saranno presenti anche alcuni dirigenti locali di StMicroelectronics. “In quell’occasione – annuncia – solleveremo le nostre preoccupazioni. Contemporaneamente abbiamo già inviato una richiesta ufficiale di incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy, presieduto da Adolfo Urso, affinché il governo intervenga tempestivamente per porre fine a questa crisi”.

“Come Ugl Metalmeccanici – conclude Mazzeo – stiamo dichiarando uno stato di agitazione per tutti i siti italiani, inclusi quelli di Agrate e Catania, e resteremo in questa posizione finché non riceveremo una convocazione ufficiale da parte del ministero, sperando di ottenere informazioni più dettagliate”.