A Catania il bell’addormentato abusivo col coltello nel letto

CATANIA – Quando è entrata la polizia stava beatamente dormendo a letto. Peccato che accanto a lui ci fosse un coltello conficcato nel materasso e che la casa non fosse sua. Infatti il 28enne marocchino si era introdotto in un appartamento catanese in viale Ruggiero di Lauria, occupandolo abusivamente. Il proprietario aveva notato le luci accese nella sua seconda casa e andando a controllare aveva scoperto i vetri rotti della finestra; così si è rivolto alla polizia.

All’interno della stanza c’erano diverse bottiglie vuote di alcolici, anche vicino al letto, e svariati sacchi della spazzatura. Il ragazzo, svegliato solo dal richiamo dei poliziotti, si trovava in uno stato di alterazione psicofisica dovuto probabilmente all’abuso di alcol. Una volta ripresosi ha raccontato di essersi stabilito da alcuni giorni all’interno della casa, quindi è stato arrestato.