A Catania attesa per l’uscita di Agata DIRETTA

Attesa a Catania per l’uscita di Sant’Agata, prevista intorno alle 17, e l’inizio del giro interno, un percorso che domani porterà la patrona etnea al rientro definitivo e alla conclusione delle celebrazioni 2025. Di mattina al duomo di Catania la messa del pontificale con il cardinale di Bologna Matteo Maria Zuppi: una cerimonia conclusa alle 12.10 dopo i lunghi cori, l’omelia e gli abbracci calorosi al momento dello scambio di un segno di pace. In prima fila un plotone di politici e autorità: il ministro Nello Musumeci, il governatore Renato Schifani, il sindaco Enrico Trantino, il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il prefetto Maria Carmela Librizzi. Tutte le fasi della festa vengono seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette streaming di Antenna Sicilia e Telecolor.