A Catania 16 nuovi vigili per combattere il rifiuto selvaggio

CATANIA – “Su espressa richiesta dell’amministrazione” è stata ampliata di 16 nuove unità la sezione della polizia municipale che lotta contro l’abbandono illegale dei rifiuti a Catania. I vigili fanno parte del contingente di 80 agenti recentemente entrati in servizio. In queste prime settimane del 2025 sono stati 300 i verbali per i cittadini che hanno violato quelle che il Comune definisce “le regole più elementari della convivenza civile, come l’abbandono di rifiuti per strada o il lancio di spazzatura dai finestrini delle auto”. Le sanzioni ammontano a 330 euro per ogni infrazione accertata.

Le azioni di controllo hanno interessato diverse aree della città, tra cui il centro storico, il viale Mario Rapisardi, Picanello, Librino-San Giorgio e Monte Po, zone dove sono state riscontrate le maggiori criticità. In 50 giorni del 2025 sono state anche denunciate penalmente 10 persone colte sul fatto, che dovranno pagare una sanzione di 216 euro. Particolarmente efficace si è rivelato il controllo nel lotto Sud, dove le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di far scattare 191 multe. “La lotta all’abbandono dei rifiuti è una battaglia di civiltà – dice il sindaco Enrico Trantino -. Con il potenziamento della polizia ambientale e l’uso delle telecamere di videosorveglianza stiamo intensificando i controlli per garantire il rispetto delle regole. Chiediamo a tutti i cittadini di fare la propria parte, collaborando per una Catania più pulita e decorosa”.