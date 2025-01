Un diamante da 20.000 dollari donato a Jill Biden

WASHINGTON DC – Joe Biden e la sua famiglia hanno ricevuto decine di migliaia di dollari in regali da leader stranieri nel 2023, incluso un diamante da 20.000 dollari (circa 19.430 euro al cambio attuale) per la first lady Jill Biden dal primo ministro indiano Narendra Modi: è quanto emerge dal resoconto annuale pubblicato dal Dipartimento di Stato, riporta il Guardian. Modi è stato ricevuto alla Casa Bianca da Biden e dalla first lady durante la sua visita di Stato il 22 giugno 2023. Il diamante da 7,5 carati è stato il regalo più costoso presentato a qualsiasi membro della famiglia Biden nel 2023, sebbene Jill Biden abbia ricevuto anche una spilla del valore di 14.063 dollari dall’ambasciatore ucraino negli Stati Uniti e un braccialetto, una spilla e un album fotografico del valore di 4.510 dollari dal presidente e dalla first lady egiziani.

Lo stesso presidente degli Stati Uniti ha ricevuto una serie di regali di valore, tra cui un album fotografico commemorativo del valore di 7.100 dollari dal presidente della Corea del Sud recentemente Yoon Suk-Yeol (attualmente deposto), una statua di guerrieri mongoli del valore di 3.495 dollari dal primo ministro della Mongolia, una ciotola d’argento del valore di 3.300 dollari dal sultano del Brunei, un vassoio d’argento del valore di 3.160 dollari dal presidente di Israele e un collage del valore di 2.400 dollari dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

La legge federale impone ai funzionari dell’esecutivo di dichiarare i regali ricevuti da leader e controparti straniere che abbiano un valore stimato superiore a 480 dollari. Molti dei doni sono relativamente modesti e quelli più costosi vengono di solito – ma non sempre – trasferiti agli Archivi Nazionali o esposti in mostre ufficiali. Secondo un documento del Dipartimento di Stato, il diamante da 20.000 dollari è stato conservato per uso ufficiale nell’ala est della Casa Bianca, mentre gli altri regali al presidente e alla first lady sono stati inviati agli Archivi.