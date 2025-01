Uccisa dal marito, Stefania prima vittima del 2025

GUALDO TADINO (PERUGIA) – Come prassi, i rilievi degli inquirenti sono ancora in corso ma non ci sono praticamente dubbi che sia l’ennesimo femminicidio-suicidio, il primo del 2025, quello avvenuto in una palazzina bifamiliare alle porte di Gualdo Tadino. Vittima è Elisa Stefania Feru, ventinovenne cittadina italiana ma originaria della Romania, operatrice socio sanitaria all’istituto Serafico di Assisi dove, assunta da poco, si occupava dell’assistenza a bambine e bambini disabili con particolare cura, ha subito sottolineato chi ha lavorato con lei. Uccisa con un solo colpo di pistola nel salotto di casa.

Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che a spararle è stato il marito, Daniele Bordicchia, 38 anni, guardia giurata del posto, impiegato in una ditta di vigilanza che opera sul territorio umbro. Un solo colpo esploso con Glock 17 calibro 9, l’arma di servizio regolarmente detenuta. Che poi ha rivolto verso sé stesso suicidandosi. I motivi alla base della tragedia sono ancora al vaglio degli investigatori. I carabinieri, in un comunicato ufficiale, hanno comunque parlato di “probabile movente” nell’ambito di “dissidi coniugali”. La coppia era sposata dal maggio scorso e non aveva figli. I vicini nella piccola comunità di Gaifana hanno spiegato di non avere sentito litigi, ma a quanto pare, i rapporti tra marito e moglie erano piuttosto tesi negli ultimi tempi.

A dare l’allarme stamani sono stati i genitori di Bordicchia che abitano poco lontano. Hanno raggiunto l’abitazione della coppia per portare a spasso i loro cani come facevano normalmente, e hanno scoperto la tragedia. Che tuttavia potrebbe essere avvenuta nella notte se non addirittura nella serata precedente. Particolare che dovrà chiarire il medico legale. Nella casa di via degli Ulivi è subito intervenuto il personale sanitario del 118 e i carabinieri della stazione di Gualdo Tadino. Quindi sono arrivati i militari della sezione rilievi di Perugia e quello della compagnia di Gubbio. Con loro il medico legale e il magistrato di turno alla Procura di Perugia.