Tamponamento a catena sulla A18. Tre le vetture coinvolte in un incidente avvenuto poco prima dello svincolo di Acireale, in direzione Messina. Il bilancio è di almeno 4 feriti, 3 dei quali trasportati all’ospedale Cannizzaro. I primi soccorsi sono stati prestati dai vigili del fuoco che si trovavano a transitare in zona al momento dello scontro. Il tratto autostradale è rimasto aperto al transito, seppur in maniera parziale.