Segregata e violentata a Stazzo dall’ex

CATANIA – La polizia ha arrestato un 46enne della provincia di Catania per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna. Le indagini sono state avviate ad Acireale dopo la denuncia della donna nei confronti dell’uomo che non avrebbe accettato la fine della loro relazione. Durante un incontro a Stazzo che sarebbe dovuto servire a chiarire il loro rapporto, il 46enne l’avrebbe chiusa in una camera di casa sua sottoponendola per ore a violenza fisica e pretendendo rapporti sessuali.

Approfittando di un attimo di distrazione lei sarebbe riuscita a riappropriarsi del cellulare che le era stato sottratto e sarebbe riuscita ad avvisare un’amica, intervenuta in suo soccorso. La stessa amica poi l’ha aiutata a prendere la decisione di denunciare l’accaduto alla polizia. Al pronto soccorso nel frattempo i medici le hanno riscontrato escoriazioni, abrasioni ed ecchimosi in diverse parti del corpo. E’ emerso che il 46enne in passato era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex moglie e che a suo carico era stato emesso il provvedimento di ammonimento del questore. E’ stato arrestato e portato in carcere a Catania, quindi sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.