Rapito per un debito di droga: 9 arresti

RAGUSA – I carabinieri hanno arrestato nel Ragusano nove persone, di cui quattro minorenni, accusate di sequestro di persona a scopo di estorsione. Avrebbero rapito un ragazzo di 19 anni per un debito di droga avvenuto a Scicli il 20 giugno scorso. Il ragazzo è stato tenuto in ostaggio in un hotel di Siracusa sino all’irruzione del gruppo di Intervento speciale. Le indagini dei carabinieri erano state avviate in seguito alla sparatoria avvenuta a Scicli tra due bande rivali; il motivo dello scontro sarebbe stato legato appunto al mancato pagamento di una partita di droga. Vista la gravità dei reati, per tutti gli indagati è stato disposto il carcere.