RACALMUTO (AGRIGENTO) – Un giovane che aveva fatto irruzione in un centro di accoglienza per migranti a Racalmuto minacciando tre di loro con una pistola ed esplodendo anche alcuni d’arma da fuoco in aria è stato bloccato dai carabinieri. L’aggressore, in evidente stato di alterazione, è stato rintracciato dopo una caccia all’uomo per le strade del paese. A dare l’allarme sono stati gli stessi ospiti del centro, 27 bengalesi, uno dei quali aveva ripreso la scena con un telefonino.