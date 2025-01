Preso l’uomo mascherato che viaggiava a fari spenti

CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 20 anni, pluripregiudicato, per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. La volante, nel quartiere Picanello, ha notato un uomo con il viso travisato da alcuni indumenti, a bordo di un’auto in movimento con i fari spenti. I poliziotti gli hanno subito intimato di fermarsi per procedere al controllo, ma quest’ultimo, dopo aver arrestato la marcia dell’auto, è ripartito bruscamente, rischiando di investire uno degli agenti che nel frattempo era sceso dalla volante, speronando l’auto della polizia.

L’uomo ha imboccato ad alta velocità le strade del quartiere, alcune contromano, senza rispettare la segnaletica stradale, rischiando di arrecare danni agli altri utenti della strada. I poliziotti l’hanno inseguito senza perderlo mai di vista fino a quando il fuggitivo ha abbandonato il veicolo in via Galatioto per proseguire la sua corsa a piedi. Gli agenti sono riusciti a rincorrerlo e bloccarlo in via Villa Glori accertando che il 20enne stava viaggiando a bordo di un’auto rubata e dalla fine del mese di settembre scorso era sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa che si trova nelle vicinanze, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno trovato all’interno dell’auto sulla quale viaggiava vari attrezzi per scassinare le serrature. Il 20enne è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e danneggiamento aggravato di beni dello Stato ed è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari. L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario.