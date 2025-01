Presi i due ladri seriali di offerte

VITTORIA (RAGUSA) – La polizia ha notificato un ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Ragusa, a due pregiudicati indicati come ladri seriali di chiese. Sono un 35enne e 38enne sottoposti, rispettivamente, all’obbligo di dimora e agli arresti domiciliari. Sono stati identificati dal commissariato di Vittoria, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e a sopralluoghi, dopo l’ultimo colpo in un edificio sacro dove avevano forzato le cassette con le offerte dei fedeli, contenenti un centinaio di euro, e rubato un computer portatile e tre piccole teche porta-ostia. Secondo l’accusa, sarebbero gli autori di più furti in danno di chiese.