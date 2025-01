Piove nel teatro che ospiterà Mattarella

AGRIGENTO – Piove sul palco del teatro Pirandello di Agrigento mentre la Jazz orchestra del conservatorio Arturo Toscanini di Ribera e il pianista Enrico Pieranuzzi si esibiscono. È accaduto ieri sera, durante un violento temporale che, in contemporanea con lo spettacolo, si è abbattuto sulla città. La pioggia, infiltrandosi dal solaio di copertura dello stabile, è caduta sui musicisti.

Il teatro Pirandello sabato prossimo ospiterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per inaugurare l’anno di capitale italiana della cultura. Il presidente della fondazione teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha spiegato che il problema è noto al comune di Agrigento e vi sono in corso dei lavori per rendere impermeabile la copertura. “Da una settimana c’è una squadra di edilizia acrobatica – spiega Patti – che se ne sta occupando, ma non ci sono problemi tali da compromettere la sicurezza della struttura. Gli uffici comunali si sono attivati e c’è in corso un intervento per risolvere il problema prima della venuta del presidente Mattarella”.