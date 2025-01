Pesce non tracciato e scarsa igiene: maxi sequestro

PALERMO – I finanzieri di Bagheria, con i militari della Capitaneria di Porto di Porticello, hanno sequestrato otto tonnellate e mezzo di pesce in parte senza tracciabilità, o conservato in condizioni igieniche non sicure, per un valore commerciale pari a oltre 100 mila euro, a carico di una ditta di Santa Flavia. I militari hanno accertato come l’imprenditore aveva in magazzino 700 chili di varie specie di pescato, senza alcuna attestazione dell’origine. Insieme ai medici dell’Asp di Palermo i militari hanno passato al setaccio le celle frigorifere e hanno trovato altri 7.800 chili di pesce senza le necessarie certificazioni sanitarie e collocate in locali aziendali completamente sconosciuti all’amministrazione finanziaria, in quanto non dichiarati con apposita Scia. E’ scattata anche una multa per il titolare dell’attività.