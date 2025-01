Vincenzo Grella torna a parlare. Con il Catania in difficoltà e in attesa di novità di mercato, il vicepresidente e amministratore delegato della società rossazzurra ha deciso di indire una conferenza stampa per giovedì 16 gennaio, alle 12, allo stadio Angelo Massimino. Futuro societario, assetti dirigenziali, mercato e questione tecnica tra gli argomenti all’ordine del giorno.