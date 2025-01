PALAGONIA (CATANIA) – Un cane di grossa taglia è stato salvato a Palagonia in contrada Ingolterra, dove era caduto in un pozzo in una zona impervia. L’animale si trovava in una posizione particolarmente difficile da raggiungere: è stata necessaria una scala italiana dei vigili del fuoco per tirarlo fuori. Il cane, privo di padrone, è stato poi affidato alle cure del veterinario dell’Asp.