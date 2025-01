Nidi di blatte tra pane e scacciate nel panificio di Acireale

ACIREALE (CATANIA) – I militari di Acireale insieme ai colleghi del Nas hanno scovato un panificio situato nel centro barocco di Acireale che era privo di qualsiasi autorizzazione per esercitare quell’attività, completamente abusiva. I militari, oltre a constatare che il 65enne acese aveva aperto l’attività abusivamente, hanno accertato che il locale versava in carenti condizioni igienico-sanitarie, con sporcizia non rimossa da tempo su tutte le superfici dove si preparano gli alimenti, blatte e altri insetti vivi che strisciavano vicino ai frigoriferi e, in generale, sui contenitori nei quali venivano conservati gli alimenti.

Nel corso dell’ispezione all’interno del laboratorio che non era nemmeno pavimentato, e perciò non poteva essere nemmeno igienizzato e sanificato, sono stati individuati liquidi ristagnanti per terra, e, sotto il forno dove era stipata la legna per la cottura del pane, i carabinieri hanno trovato un vero e proprio nido di blatte e di insetti chiamati pesciolini d’argento. Sopra il forno, invece, il soffitto era totalmente coperto da uno strato di fuliggine dalla quale pendevano numerose ragnatele. Infestato da blatte vive anche il deposito, dove erano stati conservati circa 20 chili di pane raffermo che veniva utilizzato per le preparazioni del panificio.

Le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate hanno portato al sequestro di 50 chili di prodotti di panificazione: 20 chili circa di pane raffermo, 20 chili di pane di vario tipo e 10 chili circa di scacciate, alcune già ordinate e pronte per essere consegnate. L’intera attività, comprensiva di tutta l’attrezzatura contenuta all’interno dei locali, è stata posta sotto sequestro e il titolare è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive.