Minorenne con la Smart a tutto gas investe i militari

MASCALI (CATANIA) – Notte brava per due giovanissimi di Mascali, uno appena 17enne e l’altro di 18 anni, sorpresi da una pattuglia di Giarre che ha proceduto, rispettivamente, all’arresto in flagranza del minorenne e alla denuncia dell’altro giovane per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Intorno alle 3 del mattino, i due, a bordo di una Smart guidata dal minorenne, sono stati visti dai carabinieri attraversare a tutta velocità l’incrocio tra il corso Italia e la via Gramsci, ignorando la segnaletica stradale di stop.

I militari, attivati i lampeggianti, hanno rapidamente raggiunto il veicolo e segnalato agli occupanti di accostare. A questo punto però, anziché fermarsi, il minore ha dato gas al motore, dando il via a un inseguimento tra i comuni di Mascali e Giarre. Nel tentativo di fuggire, il giovane ha speronato la pattuglia nella parte posteriore, rendendo inutilizzabile la sua auto cosicchè i due giovani sono stati costretti ad abbandonare il mezzo e tentare di scappare a piedi.

Sono stati subito fermati dai militari che li hanno perquisiti trovando, nella tasca del giubbotto del più giovane un residuo di spinello parzialmente consumato, mentre il 18enne aveva con sé altre 2 dosi di marijuana confezionate singolarmente. Dai primi accertamenti, inoltre, è emerso che la Smart non era coperta da assicurazione e il minorenne, oltre a non essere ovviamente in possesso della patente di guida, era destinatario di un provvedimento di rintraccio poiché si era allontanato da una comunità per minori alla quale era stato affidato. Il 17enne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza di Catania, in via Franchetti.