Minaccia l’ex e le sbatte la testa contro il muro

CATANIA – Per strada a Catania ha dapprima minacciato la sua ex e poi l’ha schiaffeggiata e afferrandola per i capelli le ha sbattuto la testa su un muro prima di essere messo in fuga da alcuni passanti mentre inseguiva la vittima a bordo di uno scooter. E’ accaduto nella zona del viale Mario Rapisardi. L’aggressore 41enne è stato arrestato dalla polizia perché ha violato un divieto di avvicinamento alla ex. In passato si era reso responsabile nei confronti della donna di comportamenti aggressivi poiché la donna dopo la separazione era riuscita a rifarsi una vita. Gli agenti sono intervenuti a seguito di numerose chiamate al 112 sull’aggressione alla donna. Il 41enne è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al gip.