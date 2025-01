Minacce di morte alla madre anche mentre lavora

SOLARINO (SIRACUSA) – I carabinieri di Solarino hanno arrestato un 25enne di origine romena, per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina. L’uomo, con precedenti penali per reati contro la persona, è indagato per maltrattamenti di natura psicologica nei confronti della madre 51enne che abita con lui. Già a giugno 2023 la donna aveva denunciato il figlio che, in diverse occasioni, aveva manifestato comportamenti violenti, oltraggiosi e molesti nei suoi confronti.

Per questi motivi il giovane era stato allontanato dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nell’agosto 2023, a causa delle continue violazioni alle prescrizioni impostegli, il tribunale di Siracusa ha emesso ordinanza per la carcerazione e successiva sentenza di condanna. Scarcerato nell’ottobre successivo, poco tempo dopo, l’uomo ha ricominciato con gli atteggiamenti violenti nei confronti della madre, con insistenti richieste di denaro, rendendo penose le condizioni di vita della donna e causandole gravi sofferenze.

In più circostanze, anche di notte, ha raggiunto la donna sul posto di lavoro dove si occupa di assistenza agli anziani, costringendola a farsi consegnare denaro con minacce di morte. Dopo l’ultima denuncia della signora i carabinieri hanno accertato che il 25enne, spesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha manifestato indifferenza verso i provvedimenti giudiziari a suo carico, esprimendo aggressività e violenza anche con dirette minacce di morte alla madre. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere Cavadonna di Siracusa.