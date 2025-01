Si va avanti con la pioggia. Anche per domani in Sicilia la protezione civile regionale ha previsto l’allerta gialla, con maltempo in tutta l’Isola. A essere più colpita dovrebbe essere la parte sud-orientale, ecco perché alcuni Comuni siracusani hanno annunciato la chiusura delle scuole: le lezioni si fermeranno ad Avola, Pachino e Portopalo. Tutto regolare invece nel capoluogo.