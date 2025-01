Irrompono i poliziotti: nel ristopub non si balla più

ACI CATENA (CATENA) – I poliziotti catanesi, durante un controllo in un ristopub di Aci Catena, si sono imbattuti in una serata danzante con circa 200 persone in pista, un deejay alla consolle e un apposito servizio di sicurezza per garantire l’ingresso contingentato ai soli paganti. Infatti, secondo quanto accertato, i partecipanti avrebbero pagato un biglietto di 10 euro per accedere alla pista da ballo di circa 200 metri quadrati ricavati nell’area di somministrazione.

Richiesto al titolare di fornire la documentazione, è emerso che mancavano tutte le necessarie autorizzazioni. Pertanto, il gestore del locale è stato multato per aver organizzato la serata danzante senza essere in possesso della licenza del questore. Inoltre, è stato denunciato per non aver ottemperato al decreto del questore che gli vietava di svolgere l’attività di discoteca senza autorizzazione, in quanto già multato, in passato, per eventi simili. La serata danzante è stata sospesa e gli avventori sono stati invitati a uscire dal locale.