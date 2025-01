RIPOSTO – Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, in un’abitazione a Riposto, in via Capellini, vicino alla sede del Municipio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, soccorso un’anziana con problemi di deambulazione e messa in sicurezza l’abitazione, nella quale si trovavano anche bombole di ossigeno ad uso terapeutico. Non risultano persone ferite.