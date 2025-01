FRANCOFONTE (SRACUSA) – I carabinieri hanno arrestato un 26enne con precedenti che è stato fermato per un controllo a Francofonte, in piazza Carmine Vecchio, dove si trovava in compagnia di due conoscenti. Aveva una pistola carica e 15 proiettili. Dai successivi accertamenti l’arma (pronta all’uso nella tasca del giubbotto) è risultata rubata nel 2015 in provincia di Udine.