Al Teatro Massimo Bellini di Catania il tradizionale concerto di Capodanno. L’evento, trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in streaming su lasiciliaweb, avrà inizio alle 19. A dirigere l’orchestra il maestro Fabrizio Maria Carminati, in un programma di musiche di Fucik, Williams, Colabianchi, Stravinskij, Suppé, Theodorakis, Sostakovic, Abreu, Rossini/Respighi, Strauss.