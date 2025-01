“Comune inerte, così Catania ha perso il campo”

“Con grande rammarico apprendo dal dipartimento regionale che il quartiere San Giovanni Galermo a Catania ha perso le risorse, pari a 49 mila euro, che dovevano servire al ripristino e alla messa in sicurezza del campetto da calcio tra via Capo Passero e viale Tirreno. Somme a cui i cittadini dovranno rinunciare a causa di una mancanza di attenzione da parte del Comune che, da quanto mi riferiscono gli uffici della Regione, non ha mai presentato al dipartimento di competenza della Regione il progetto di massima che avrebbe dovuto trasformare quell’area in uno spazio di legalità”. La deputata regionale del M5s Jose Marano si riferisce allo stanziamento ottenuto grazie a una norma che porta la sua firma e che era stato approvato dall’Assemblea regionale siciliana a fine luglio.

“Il campetto – spiega Marano che è anche componente della commissione Antimafia all’Ars – è situato nella quarta municipalità. Una zona difficile e disagiata dove avevamo deciso di investire facendo leva sui valori sani dello sport e dell’inclusione sociale. Purtroppo non possiamo sostituirci alle istituzioni locali che avrebbero dovuto fare il proprio dovere nell’interesse della collettività. Ho in questi mesi posto all’attenzione di Palazzo degli Elefanti la questione ma evidentemente non è servito, le somme non potranno più essere spese”. Sulla vicenda interviene anche Giuseppe Ragusa, consigliere della quarta municipalità: “È giunto il momento di raccontare la verità e l’incapacità di questa amministrazione. Con la sua noncuranza il Comune calpesta la dignità di una parte della città”.